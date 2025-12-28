Andy Roddick perentorio su Sinner | Totalmente folle quanto ha fatto nel 2025 ma Alcaraz…

L'inizio del nuovo anno tennistico si avvicina con l'attesa della United Cup, in programma dal 2 gennaio in Australia. Nel frattempo, le dichiarazioni di Andy Roddick su Sinner, giudicate dure e dirette, fanno discutere. Con il circuito pronto a riprendere, gli appassionati seguono con interesse le analisi e i commenti sui protagonisti della stagione 2025, che promette ancora molte sfide e novità.

Manca ormai poco alla ripresa del massimo circuito internazionale del tennis. Dal 2 gennaio, in Australia, scatterà la United Cup, primo banco di prova della nuova stagione. In palio non ci sarà soltanto l'orgoglio di rappresentare il proprio Paese, ma anche punti validi per i ranking ATP e WTA, un dettaglio tutt'altro che secondario. Il torneo rappresenterà inoltre un passaggio chiave di avvicinamento agli Australian Open, primo Slam dell'anno, in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio. C'è ancora spazio per analizzare quanto accaduto nel 2025, stagione che continua a far discutere addetti ai lavori ed ex protagonisti.

