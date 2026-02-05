Fiumicino | cocaina nascosta in 84 ovuli arrestata una donna in aeroporto

Questa mattina, la polizia ha arrestato una donna all’aeroporto di Fiumicino dopo aver scoperto 84 ovuli di cocaina nascosti nel suo corpo. L’intervento è avvenuto durante i controlli di routine, e la donna è stata subito portata in ospedale per le operazioni di estrazione. La droga, già sequestrata, avrebbe potuto valere un grosso guadagno sul mercato dello stupefacente. La polizia continua le indagini per capire da dove provenisse e a chi fosse destinata la cocaina.

Un nuovo significativo intervento contro il traffico internazionale di stupefacenti è stato effettuato all'aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino. I militari della guardia di finanza del comando provinciale di Roma, in sinergia con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno proceduto all'arresto di una donna sudamericana, sorpresa in possesso di 84 ovuli di cocaina. Dettagli dell'arresto. La donna è stata fermata durante i controlli di routine nell'area degli arrivi internazionali. In risposta alle domande poste dai finanzieri riguardo il suo viaggio e la sua permanenza in Italia, ha fornito risposte vaghe e contraddittorie.

