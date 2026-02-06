Carlos Alcaraz fa paura | Non voglio lasciare niente a nessuno

Carlos Alcaraz si mostra più determinato che mai. In un’intervista, il giovane tennista spagnolo ha detto chiaramente di non voler lasciare niente al caso e di voler dominare ogni partita. La sua convinzione mette paura ai avversari, e lui stesso si impegna a non farsi distrarre da critiche sulla sua vita privata. Per Alcaraz, il tennis è una battaglia personale, e ora più che mai vuole dimostrare di essere il migliore.

Carlos Alcaraz continua a sorprendere il mondo del tennis. Quello che inizialmente doveva essere un documentario su un giovane talento in ascesa, “ A modo mio ”, si è trasformato in una lente d’ingrandimento sulla vita privata del murciano, con alcuni critici pronti a giudicare il suo stile di vita come poco “professionale”. Ma il numero uno del mondo non si è fatto distrarre: tra vittorie e record, Carlos dimostra di avere una sola meta in testa: entrare nella leggenda. In una recente intervista ad AS, il 22enne ha condiviso i suoi obiettivi futuri, mostrando tutta l’ambizione di chi vuole riscrivere la storia del tennis senza perdere la propria autenticità. 🔗 Leggi su Oasport.it

Alcaraz respinge le accuse e si concentra sulla finale degli Australian Open.

Durante il secondo turno degli Australian Open, un tifoso ha interrotto Carlos Alcaraz con un'irriverente esclamazione, urlandogli

