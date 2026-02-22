Per l' Anno del Cavallo Nike mette le ali ai piedi delle sue Air Force 1 e Dunk Low con un' edizione davvero speciale

Nike ha lanciato un’edizione speciale delle sue Air Force 1 e Dunk Low, motivata dalla celebrazione dell’Anno del Cavallo. Questa collezione si distingue per dettagli unici e colori vivaci, pensati per attrarre appassionati e collezionisti. I modelli si distinguono per un design ispirato alla tradizione cinese, con elementi decorativi che richiamano il simbolo dell’anno. La collezione sarà disponibile nei negozi a partire dalla prossima settimana.

Sapevate che il 2026 è l'Anno del Cavallo di Fuoco? Lo scorso martedì 17 febbraio si è celebrato il Capodanno Cinese – o Lunar New Year – e come ogni nuovo anno del calendario cinese, la sua simbologia ha dettato il ritmo anche all'interno del fashion system. Capsule collection, drop esclusivi, reinterpretazioni celebrative: quando l'astrologia orientale incontra lo streetwear, il risultato è sempre un esercizio di stile ad alto tasso collezionistico.

