Ciro Immobile una giornata speciale all' Olimpico La maglia celebrativa e il calore del pubblico

Romatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per Ciro Immobile è stata sicuramente una giornata speciale quella sabato 7 dicembre, all'Olimpico. L'attuale capitano della Lazio, Mattia Zaccagni ha consegnato all'ex bomber biancoceleste (ora in forza al Bologna), la maglia celebrativa con il numero 17.Ciro Immobile ieri è tornato nel suo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

