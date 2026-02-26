Ancora divisioni in Fratelli d' Italia è scontro su chi deve indicare i nuovi nomi per la giunta

Il coordinamento cittadino, con in testa il coordinatore, non ha diritto, da statuto, di dettare la linea politica né tantomeno di indicare i rappresentanti del partito in giunta. A sostenerlo, dopo la richiesta a firma del coordinatore Massimiliano Oggiano inviata nelle scorse ore al sindaco, è il vice coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Cesare Mevoli. Tutto questo mentre il sindaco Giuseppe Marchionna è in procinto di nominare i nuovi assessori di FdI a seguito delle dimissioni del vice sindaco Giuliana Tedesco e di quello che dovrebbe essere il prossimo passo indietro di Antonio Pisanelli. I nomi del coordinamento Oggiano si dice fiducioso anche se, spiega: «Il sindaco? No, non l’ho sentito ma ieri (martedì per chi legge, ndr) ho inviato a lui ed a tutti i vertici regionali e provinciali quella comunicazione». 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

