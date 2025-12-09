Chi sale chi scende chi esce La giunta Decaro è un puzzle ancora da comporre | tutti i nomi

Baritoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A poco più di due settimane dal risultato elettorale delle Regionali di Puglia 2025, con la vittoria del centrosinistra, il futuro presidente Antonio Decaro attende la proclamazione degli eletti da parte della Corte d'Appello. Un calcolo che potrebbe concludersi entro l'anno o nei primi giorni. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Bene i formaggi, male il vino. Chi sale e chi scende nell’export agroalimentare del primo semestre 2025

Roberta Lanfranchi, 51 anni, che non mai ceduto alla schiavitù della bilancia: «Non ce l’ho nemmeno a casa: non si può diventare schiavi di un oggetto che sale e che scende»

Il sondaggio di Mentana: chi sale, chi scende e chi fa il botto