Ancona capitale della Cultura audizione terminata La cronaca di una giornata carica di speranza e convinzione

Oggi si è conclusa l’audizione del Comune di Ancona presso il ministero della Cultura, un momento che ha visto protagonisti i giovani attori della Compagnia giovani di Marche Teatro. La giornata è stata dedicata a presentare il progetto e a condividere le motivazioni che sostengono la candidatura della città come capitale della Cultura. La discussione si è concentrata sugli aspetti legati alla promozione culturale e alle iniziative previste.

ROMA – Sono stati i giovani attori della Compagnia giovani di Marche Teatro, guidata dal direttore Giuseppe Dipasquale, ad aprire questa mattina, giovedì 26 febbraio 2026, nella Sala Spadolini del ministero della Cultura a Roma, l'attesa audizione del Comune di Ancona per la candidatura ad Ancona.