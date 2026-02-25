Capitale della cultura 2028 rush finale per le dieci città finaliste | l' audizione di Ancona domani alle 10.15

ANCONA - Si terranno il 26 e 27 febbraio 2026, nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura a Roma, le audizioni delle dieci città finaliste in corsa per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. Presiedute da una giuria di esperti, le audizioni rappresentano un momento decisivo nel percorso di selezione della vincitrice, offrendo a ciascuna città partecipante l'opportunità di presentare il proprio dossier di candidatura, illustrandone la visione strategica e rispondendo alle questioni che saranno poste dai giurati. Giovedì 26 febbraio 9 - 10 Anagni (Fr) con il dossier "Hernica Saxa. Dove la storia lega, la cultura unisce". 10.15 - 11.15 Ancona con il dossier "Ancona. Questo adesso". 11.30 - 12.30 Catania con il dossier "Catania continua". 14 - 15 Colle di Val d'Elsa (Si) con il dossier "Colle28. Per tutti, dappertutto". 15.15 - 16.15 Forlì con il dossier "I sentieri della bellezza". 🔗 Leggi su Anconatoday.it

