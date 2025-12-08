Festa dell' Immacolata omaggio floreale dei vigili del fuoco in Piazza della Concordia

Salernotoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il tradizionale appuntamento dedicato alla solennità dell’Immacolata Concezione, i Vigili del Fuoco del Comando di Salerno si sono recati con mezzo autoscala presso Piazza della Concordia per la deposizione di un omaggio floreale, che simbolicamente la comunità salernitana offre alla statua. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

