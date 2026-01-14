Tutte le donne della Dianara | ad Acerra una rassegna letteraria celebra la creatività delle autrici contemporanee

Acerra ospita la rassegna letteraria “Tutte le donne della Dianara”, dedicata alla creatività delle autrici contemporanee. L’iniziativa, ideata da Mariella Tortora, proprietaria del liquorificio-bistrot Dianara, unisce cultura e tradizione attraverso incontri che celebrano il talento femminile. La manifestazione si inserisce nel contesto culturale della città, valorizzando la figura simbolo della Dianara e promuovendo un dialogo tra arte, letteratura e gastronomia.

La città di Acerra è nota per la sua energia, la sua passione per la cultura e la sua storia. E in questo scenario, una figura simbolo emerge come un faro di forza e di ispirazione: la Ianara, ispiratrice della serie di incontri intitolata “Tutte le donne della Dianara”, ideata da Mariella Tortora, titolare dell’omonimo liquorificio bistrot Dianara, che strizza l’occhio al mood parigino legando produzione e degustazione di dolci fatti a mano, con fermenti culturali. Da qui l’idea di divulgare mentre si sorseggia un buon té o un buon caffè, storie al femminile, implementando l’ottica dell’ascolto di donne che hanno storie da raccontare. 🔗 Leggi su Parlami.eu

