Juventus Women ufficiali date e orari delle sfide contro il Wolfsburg | ecco quando si giocheranno i playoff di Women’s Champions League

Ecco le date e gli orari ufficiali delle sfide tra Juventus Women e Wolfsburg, decisive per i playoff di Women’s Champions League. Le bianconere si preparano a sfidare le avversarie in due incontri fondamentali per l’accesso ai quarti di finale, con la passione e l’entusiasmo che caratterizzano il percorso europeo delle ragazze di JuventusNews24.

© Juventusnews24.com - Juventus Women, ufficiali date e orari delle sfide contro il Wolfsburg: ecco quando si giocheranno i playoff di Women’s Champions League Juventus Women, comunicato il calendario del doppio confronto di Champions League: le bianconere si giocano l’accesso ai quarti. Il cammino europeo della Juventus Women entra ufficialmente nella sua fase più calda, vibrante e decisiva della stagione. Dopo aver superato con grande determinazione la League Phase, confermandosi con pieno merito tra le migliori otto formazioni del continente, la squadra bianconera conosce finalmente le coordinate temporali precise della sua prossima, grande impresa sportiva. La UEFA ha infatti reso noti in queste ore date e orari ufficiali per il doppio confronto valido per i playoff di Women’s Champions League, che vedrà le bianconere opposte alla temibile corazzata tedesca del Wolfsburg. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Leggi anche: Juventus Women già qualificata per i playoff di Women’s Champions League: ma ora si può puntare direttamente ai quarti. Ecco come Leggi anche: Orario St. Polten Juventus Women: quando si gioca il match di Women’s Champions League delle bianconere Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. UWCL | Juventus Women-Manchester United | Le formazioni ufficiali; Juventus Women-Manchester United, le formazioni ufficiali: Canzi si affida a Girelli e Vangsgaard; Mercoledì alle 21 l’ultima giornata della fase campionato: la Juve sfida lo United allo Stadium e sogna il pass per i quarti; Serie A Women | Juventus-Napoli | Le formazioni ufficiali. Coppa Italia, Cesena-Juventus Women: ecco dove sarà visibile il match - La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha comunicato dove sarà visibile la gara di Coppa Italia femminile tra le Women e il Cesena: "L'ultima ... tuttojuve.com

Juventus Women-Manchester United, le formazioni ufficiali: in avanti spazio a Beccari, Girelli e Vangsgaard - Alle 21 ci sarà la sfida di Champions League tra la Juventus Women e il Manchester United. tuttojuve.com

Juventus Women, numero di spettatori col Manchester United - Juventus Women, è stato ufficializzato il numero di spettatori presenti all’Allianz Stadium per la partita contro il Manchester United: i dettagli (inviato all’Allianz Stadium) – La notte europea dell ... juventusnews24.com

Juventus Women, Braghin: "Sorteggio Champions League Serve un'impresa per arrivare ai quarti di finale" facebook

#JuventusWomen, il sorteggio Champions: ecco l'avversaria dei playoff e il tabellone x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.