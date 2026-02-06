Amici di Maria De Filippi anticipazioni puntata 8 febbraio 2026 | ospiti e news | Spoiler

Domani pomeriggio su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di

Tutto pronto per i nuovi spoiler su Amici di Maria De Filippi. Cosa dicono le anticipazioni per la puntata in onda domenica 8 febbraio 2026 su Canale 5 dalle 14 alle 15.30? Grazie alla registrazione odierna, anche questa settimana di venerdì e non di giovedì, possiamo fornirvi, tutte le news che attendete con ansia da una settimana. Ecco cosa è successo durante le gare, quali ragazzi sono finiti a rischio eliminazione e chi erano gli ospiti presenti in studio oltre ai vari giudici. Curiosi? Scopriamoli insieme Amici di Maria De Filippi: ecco gli ospiti dell’8 febbraio. Quali saranno per Amici di Maria De Filippi gli ospiti di domenica 8 febbraio? Con le Olimpiadi che hanno preso il via e molti artisti già impegnati a prepararsi per il prossimo Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti, per la padrona di casa pare essere diventato sempre più difficile trovare qualcuno. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Domani su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi.

Ecco le anticipazioni della puntata di Amici di Maria De Filippi in onda domenica 11 gennaio 2026.

