Amici di Maria De Filippi anticipazioni puntata 22 febbraio 2026 | ospiti e news | Spoiler

Maria De Filippi presenta un nuovo episodio di Amici di febbraio, causa l’avvicinarsi del Serale. La puntata del 22 febbraio 2026 su Canale 5 porterà grandi novità, con nuovi talenti pronti a conquistare il pubblico. Sono attesi ospiti speciali che si esibiranno in performance inedite, mentre i giudici decideranno chi riceverà la maglia per passare alla fase successiva. Le anticipazioni rivelano anche chi rischia di uscire dalla scuola questa settimana. La puntata promette emozioni e colpi di scena.

Siamo oltre la prima metà di febbraio. Il Serale si avvicina inesorabile. Cosa accadrà pertanto ad Amici di Maria De Filippi viste le anticipazioni per la puntata in onda domenica 22 febbraio 2026 su Canale 5? Chi altri otterrà la maglia e l’accesso alla fase successiva del talent dell’ammiraglia Mediaset? Ecco tutte le news e gli spoiler. Scopriamo insieme cosa vedremo andare in onda durante: la gara canto e la gara ballo, ma anche quali saranno gli ospiti che la padrona di casa ha convocato in studio questa settimana. Occhi puntati, infine, sui talenti della classe. Le maglie sono limitate e non tutti potranno riuscire ad accedere al Serale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

