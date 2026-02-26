Alvino punge | Festa quasi completa Fuori Inter e Juve? Ce l’abbiamo fatta per un pizzico

In una recente dichiarazione, un noto commentatore ha commentato con tono diretto la situazione attuale del campionato, sottolineando come la festa sia quasi completa. Ha menzionato le squadre che sono ancora in corsa e ha commentato che, con un pizzico di fortuna, si può dire di aver raggiunto il risultato desiderato. La sua analisi si concentra sulle dinamiche di squadra e sulle possibilità di successo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – Carlo Alvino, intervenuto su Radio Crc in apertura della sua trasmissione, ha commentato con il suo consueto tono diretto i risultati delle italiane in Europa, tra ironia, ansia e qualche frecciata. «Per un pizzico la festa poteva essere completa, così come la gioia e la soddisfazione. Per un pizzico. Ma ci accontentiamo», ha esordito il giornalista, facendo riferimento alle eliminazioni eccellenti. «Escono fuori proprio loro due, Inter e Juve, le famose maruzze». Alvino ha raccontato anche le sensazioni vissute durante la serata europea: «Ieri sera siamo stati con l’ansia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

