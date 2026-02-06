Abbiamo vacillato ma ce l' abbiamo fatta | le parole di Peppe Poeta

L’Olimpia Milano ha vinto una partita importante in Eurolega, grazie a una rimonta che ha sorpreso tutti. La squadra ha messo in campo tanta grinta e ha puntato sulla difesa e sul controllo del ritmo per recuperare uno svantaggio e portare a casa la vittoria. Dopo momenti difficili, i giocatori sono riusciti a resistere e a reagire, dimostrando carattere e determinazione. Peppe Poeta ha commentato con parole semplici, riconoscendo il valore di questa vittoria e la forza della squadra.

In una sfida cruciale di Euroleague, Olimpia milano ha concluso la partita con una rimonta guidata dall’efficacia difensiva e da una gestione del ritmo che si è fatta vivace nelle fasi finali. La dinamica sul campo ha evidenziato una fase iniziale controllata, seguita da momenti di difficoltà legati ai cambi difensivi e a errori di precisione nei tiri facili, elementi che hanno propiziato il sorpasso avversario per poi segnare il definitivo risveglio milanese grazie a una difesa ritrovata. La squadra di casa ha dominato per 35 minuti, mantenendo il controllo del gioco e imponendo il ritmo affrontato dall’ASVEL. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Abbiamo vacillato, ma ce l'abbiamo fatta: le parole di Peppe Poeta Approfondimenti su Peppe Poeta “In tanti tornei Lucianino mi diceva ‘papà non ce la faccio, non riesco’. E invece ce l’abbiamo fatta”: l’emozione di Gino Darderi In questo racconto si riflette sulla determinazione di Lucianino e il sostegno della famiglia. Manovra,Giorgetti: "Ce l'abbiamo fatta" Il ministro dell’Economia Giorgetti ha annunciato l’approvazione della Manovra, sottolineando che l’Italia è tra i pochi Paesi europei ad aver concluso positivamente questa fase. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Peppe Poeta Argomenti discussi: Hansi Flick sul ritorno di Ronald Araujo al Barcellona XI: ‘Normalmente dico passo dopo passo, ma…’. OLIMPIA: UFFICIALI I 12 La squadra a disposizione di Peppe Poeta a Lione. Le ultime: https://www.pianetabasket.com/euroleague/asvel-vs-olimpia-milano-diretta-i-12-di-peppe-poeta-353729 facebook Così Coach Peppe Poeta ha commentato la gara giocata con Brescia: "Siamo in un momento di fragilità mentale evidente perché è la quarta gara che perdiamo praticamente allo stesso modo sperperando un vantaggio importante, anche stasera 14 punti. Do x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.