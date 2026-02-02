Cristiano Ronaldo minaccia di non scendere in campo se l'Al Nassr non acquisterà nuovi giocatori. Dopo aver annunciato di essere pronto a 'scioperare', il portoghese si dice deciso a non partecipare alle partite finché la società non farà mosse sul mercato. La tensione tra il giocatore e la dirigenza aumenta, e ora si attende una risposta ufficiale dall club.

Roma, 2 febbraio 2026 - Cristiano Ronaldo pronto a 'scioperare' s e l'Al Nassr non prenderà dei rinforzi. Il campione portoghese, insoddisfatto di come il fondo Pif (Fondo Pubblico di Investimento dell'Arabia Saudita) stia conducendo il mercato, ha minacciato di non giocare contro l'Al Riyadh venerdì. CR7 protesta perché le rivali, controllate dallo stesso fondo, hanno potuto rinforzarsi. Invece la squadra di Jorge Jesus, in lotta per il titolo con l'Al Hilal di Simone Inzaghi, che invece ha ingaggiato Pablo Marì dalla Fiorentina e Kader Meitè dal Rennes e potrebbe addirittura soffiare Benzema all'Al Ittihard e Cristiano Ronaaldo al Neom, ha preso il solo Haydeer Abdulkareem, centrocampista di 21 anni arrivato dall'Iraq. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cristiano Ronaldo minaccia di non giocare se l’Al Nassr non acquista rinforzi

