L’addio di Bologna allo scienziato | Zichichi insegnò all’Alma Mater per oltre 40 anni Quando disse | Questa è una città unica al mondo

Bologna si prepara a salutare uno dei suoi figli più illustri, Antonino Zichichi, scienziato e professore dell’Alma Mater per oltre 40 anni. La città si stringe attorno alla memoria di chi ha dedicato la vita alla ricerca e alla divulgazione della fisica. Oggi, in strada, si sentono già i primi commenti di chi lo ha incontrato e ascoltato nelle aule universitarie o in occasione di eventi pubblici. La sua figura resterà viva tra i ricordi di studenti, colleghi e cittadini che hanno apprezzato la passione e l’entusiasmo con

Bologna, 9 febbraio 2026 – Anche Bologna partecipa all'addio del gigante della scienza Antonino Zichichi. Lo scienziato che arrivò alla scoperta dell'antimateria, morto all'età di 96 anni, per oltre quarant'anni ha insegnato Fisica Superiore all'Università di Bologna: professore emerito dal 2006, ha firmato ricerche fondamentali sul momento magnetico del muone, sulla struttura del protone, sulle interazioni deboli e forti, fino a ipotesi teoriche sulla composizione ultima della materia. Il legame di Zichichi con la città. Zichichi, che iniziò a insegnare a Bologna dal 1963, non risiedeva però in città.

