Meteo | weekend con tempo asciutto e temperature in aumento L' anticipo di primavera potrebbe durare fino a marzo
Il tempo stabile e le temperature in crescita sono causati dall’anticipo di primavera che interessa l’Italia, portando giornate più calde e soleggiate. Tuttavia, nelle prossime ore, alcune zone, soprattutto il medio Adriatico e il Sud, sperimenteranno ancora temporali e nevicate lungo l’Appennino. Le previsioni indicano che il cielo si manterrà sereno in gran parte del Nord, mentre il maltempo persisterà nelle aree più vulnerabili. Questo scenario potrebbe proseguire fino a marzo, prolungando le giornate miti.
Nelle prossime ore sull'Italia ancora instabilità soprattutto su medio Adriatico e regioni del Sud con possibili nevicate lungo l’Appennino. Nel corso del weekend l’alta pressione porterà tra sabato e domenica tempo stabile con temperature sopra media anche di 4-5 gradi, specie al Centro-Nord. L’ultima settimana di febbraio non dovrebbe vedere sostanziali variazioni con un robusto anticiclone che si imporrà su mezza Europa portando tempo asciutto e temperature anche di 8-10 gradi sopra media, specie su Francia, Isole Britanniche e Germania. Un anticipo di primavera dunque che secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano potrebbe durare anche nei prossimi giorni di marzo quando il getto polare sarà piuttosto teso e alto con conseguente espansione dell’alta pressione da ovest verso est.🔗 Leggi su Feedpress.me
