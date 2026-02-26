Alle influencer è piaciuto veramente Cime Tempestose? La newsletter britannica Popbitch | Pagate per dire ‘cose carine’

Secondo la newsletter britannica Popbitch, Warner Bros avrebbe reclutato migliaia di influencer per promuovere il film di Emerald Fennell La Warner Bros. avrebbe reclutato 2000 influencer per dire “cose carine” su Cime Tempestose. Il pettegolezzo è diventato virale dopo che sulla newsletter di Popbitch è apparsa una notarella dove si allude a frasi fatte, e riproposte in serie, sui profili di diversi influencer per elogiare in modo sperticato il film diretto da Emerald Fennell. Cime tempestose potrebbe sembrare, a prima vista, un film di due ore con pessimi accenti dello Yorkshire, ma in realtà è stato uno dei più imponenti affari di marketing globale che il mondo abbia mai visto”, spiegano su Popbitch. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

«Ho visto Cime tempestose, e sì: mi è piaciuto. Emily Brontë non è stata tradita, ma reinterpretata. E mi sono anche commossa»Cime Tempestose è arrivato in sala e io sono andata a vederlo nella prima data disponibile, ossia il 12 febbraio.

