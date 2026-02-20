Cime tempestose | Warner Bros ha pagato 2000 influencer per scrivere ' cose belle' sul film

Le prime reazioni entusiastiche di fronte al romance drama con Margot Robbie e Jacob Elordi sarebbero frutto della campagna di marketing agguerrita di Warner Bros.? L'entusiasmo con cui "Cime tempestose" è stato accolto durante le anteprime sarebbe frutto di un'accurata operazione di guerrilla marketing da parte di Warner Bros. Da nuove indiscrezioni lo studi avrebbe pagato oltre 2000 influencer per parlar bene sui social media dell'adattamento di Emerald Fennell. Al momento gli incassi della nuova versione del classico di Emily Brontë interpretata da Margot Robbie e Jacob Elordi sfiora i 100 milioni di incassi globali, di cui 44 milioni negli USA.🔗 Leggi su Movieplayer.it

