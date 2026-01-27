Minori l’allarme dei pediatri | Sempre più coinvolti in esperienze traumatiche

La crescente attenzione sui minori coinvolti in situazioni traumatiche evidenzia l’importanza di tutelare i diritti dei più giovani. Recenti episodi, come quello di Liam, sottolineano le criticità nelle procedure di gestione dei minori nelle operazioni di polizia e immigrazione. È fondamentale promuovere pratiche più rispettose e attente alle esigenze dei bambini, garantendo loro protezione e supporto in ogni contesto.

Ha indignato il mondo intero la fotografia che ritrae Liam, un bambino di appena cinque anni, preso in custodia dagli agenti dell’Ice e usato come ‘ esca ’: un modo cinico e poco ortodosso per fermare il padre, fuggito alla vista degli agenti dell’anti-immigrazione. L’appello di Sinpia e Sip. Sono partite da questo episodio eclatante – ma non isolato – la Società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza ( Sinpia ) e la Società italiana di pediatria ( Sip ) per richiamare l’attenzione sul crescente coinvolgimento dei minori in situazioni violente, traumatiche e gravemente irrispettose dei diritti dell’infanzia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Minori, l’allarme dei pediatri: “Sempre più coinvolti in esperienze traumatiche” Approfondimenti su Liam ICE Smartphone ai figli mai prima dei 13 anni, l'allarme dei pediatri: «Ritardare il più possibile anche i social» Fuochi d’artificio, l’allarme dei pediatri per Capodanno: «Per i più piccoli attenzione ai fumi, disturbi respiratori in aumento» I fuochi d’artificio durante Capodanno rappresentano un rischio per la salute dei bambini. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Liam ICE Argomenti discussi: Il MOIGE rilancia l’allarme su fumo, alcol e azzardo venduti ai minori; L’allarme dei carabinieri: Reati di genere in aumento, a Bari emergenza per la violenza tra minori; Ragazzini come carne da macello: l'allarme di Gratteri; Save the Children: Non c'è spazio per essere bambini, l'allarme sui traumi invisibili che devastano i minori migranti in viaggio verso l'Europa. Save the Children lancia l’allarme: Preoccupati per la normalizzazione della violenza sui minorieta descrizione:Save the Children lancia l’allarme sulla violenza tra giovanissimi: aumentano i minori segnalati per porto di armi improprie. lanotiziagiornale.it Bergamo, allarme giovanissimi: reati triplicati. La presidente del Tribunale dei minori: «Ma le comunità scoppiano»Laura D'Urbino: «Ragazzi devastati da psicofarmaci e droghe». Sempre più diffuso l'uso di coltelli: «Dicono di averli come tutti, minimizzano fatti gravi» ... bergamo.corriere.it Baby gang e coltelli in tasca: aumentano i #reati da parte dei #minori, anche in #Toscana, dove la Procura minorile lancia l’allarme: il sistema è sotto pressione e nei quartieri sale la paura. Da Novoli al dibattito sul decreto #Caivano, il racconto di un’emergenz - facebook.com facebook Polizia locale di Treviso: 38mila interventi nel 2025. Cresce l’allarme per la delinquenza giovanile. Nel 2025 Ritirate quasi 300 patenti e aumento dei minori coinvolti in rapine e aggressioni. Rafforzati i controlli nel fine settimana. x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.