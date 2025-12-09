Torture e sequestro di persona a Roma coinvolti anche 5 minori

Tortura, sequestro di persona e porto abusivo di esplosivo. Sono alcuni dei reati contesati a 11 persone, 6 maggiorenni e 5 minorenni, raggiunti da due provvedimenti cautelari eseguiti dai carabinieri della Compagna di Roma Trastevere. In particolare alcuni degli indagati, tutti cittadini italiani, sono accusati di aver prelevato nel gennaio scorso le vittime dalle loro abitazioni per condurle in un. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Torture e sequestro di persona a Roma, coinvolti anche 5 minori

Sassari, ventiduenne per ore nelle mani di un ghanese arrestato con l’accusa di sequestro di persona, torture e lesioni. Un plauso e un ringraziamento alle forze dell’ordine. Un altro criminale che può tranquillamente essere rispedito al proprio Paese. #legasa - facebook.com Vai su Facebook

