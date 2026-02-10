Mondiali 2026 | DAZN e Rai in corsa per i diritti TV possibile replica del modello giapponese con streaming gratuito

DaZN e Rai sono in corsa per trasmettere i Mondiali 2026 in Italia. Le due aziende stanno discutendo per comprare i diritti tv, con la possibilità di adottare un modello simile a quello giapponese, offrendo lo streaming gratuito. La competizione tra le due emittenti si fa più intensa, mentre i fan aspettano di sapere chi potrà offrire la migliore copertura della manifestazione che si terrà negli Stati Uniti, Canada e Messico.

I Mondiali di calcio del 2026, che si svolgeranno in USA, Canada e Messico, potrebbero trovare una nuova casa televisiva in Italia: DAZN e la Rai sono in trattative avanzate per l’acquisizione dei diritti di trasmissione. L’assegnazione è prevista a breve, prima dei cruciali playoff di marzo che determineranno la partecipazione dell’Italia alla competizione, rappresentando una scommessa significativa per entrambe le emittenti in termini di investimenti e potenziali ricavi. La piattaforma di streaming DAZN, già detentrice dei diritti della Serie A fino al 2029, sembra essere in pole position per assicurarsi la trasmissione dei Mondiali nel nostro paese.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Mondiali 2026

Da mercoledì 4 febbraio, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 iniziano con le prime gare di sci alpino e slittino.

La fiction Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero torna in tv.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Mondiali 2026

Argomenti discussi: Giorno 2 | Curling: Norvegia - Italia in Diretta Streaming | DAZN IT; Dazn e Abb puntano i riflettori sul futuro degli impianti sportivi con Stadi 5.0; Monte ingaggi e stipendi della Juventus 2025/2026 | DAZN News IT; L'intrattenimento WBD è su DAZN Streaming | DAZN IT.

Amazon sorpassa DAZN nella spesa per i diritti tv sportivi a livello mondialeLo studio di Ampere Analysis: la spesa di Amazon Prime Video nel 2026 per i diritti tv dello sport sarà pari al 27% del totale. calcioefinanza.it

Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 24a Giornata: Palinsesto e TelecronistiDAZN Italia e ABB Electrification Italia lanciano la seconda stagione di Stadi 5.0, il format che racconta come gli stadi stiano evolvendo ... digital-news.it

Pio Esposito porterà l'Italia ai Mondiali Parola di @gianluigibuffon Cult powered by eBay Live è disponibile sull'app di #DAZN x.com

DAZN compie un passo decisivo nel suo impegno a favore del calcio internazionale e si assicura l'esclusiva per tutte le partite dei Mondiali FIFA 2026 sulla televisione a pagamento in Spagna, diventando l'unica piattaforma che trasmetterà integralmente il tor - facebook.com facebook