Nuova collezione Fall Winter 2026 2027 di Alessandro Legora

La collezione Fall Winter 20262027 di Alessandro Legora presenta capi che riflettono la libertà e la femminilità, elementi distintivi dell’ispirazione dello stilista napoletano. Questa linea combina eleganza e funzionalità, offrendo soluzioni sartoriali adatte a una donna moderna e consapevole. Un equilibrio tra tradizione e innovazione, pensato per accompagnare ogni momento della stagione.

Libera e femminile è la donna che ha ispirato le nuove creazioni dello stilista napoletano Alessandro Legora per la realizzazione della collezione fall winter 20262027. La sfilata, presentata domenica 18 gennaio alle ore 12.00 presso l’headquarters del brand in Via Salvatore Quasimodo snc, nella Zona Industriale di Mariglianella (NA), ha lasciato tutti a bocca aperta per la ricercatezza e la creatività degli abiti. L’evento si è svolto in un’atmosfera elegante e accogliente, curata nei minimi dettagli, ed è stato riservato a operatori del settore, clienti e agenzie. Gli ospiti sono stati deliziati dalle mini pizze a portafoglio firmate Say Slice.🔗 Leggi su Ildenaro.it

