Mostra ' Oscillazioni contemporanee' al Gamec

Si inaugura sabato 31 gennaio 2026 alle ore 17:30 presso il GAMeC CentroArteModerna di Pisa la mostra

Si inaugurerà Sabato 31 Gennaio 2026 ore 17:30 presso il GAMeC CentroArteModerna di Pisa (Lungarno Mediceo n.26) la XXVI edizione di ‘Oscillazioni contemporanee’ (OC26) che proporrà il recente percorso artisti di Silvia Bartalucci, Michele Bracciotti, Paolo Fidanzi e Rossella Iocca. La mostra nasce con l’intento di restituire un’immagine autentica e pulsante delle tendenze artistiche contemporanee, liberandosi da pregiudizi, categorie rigide o percorsi già tracciati. È uno spazio in cui la ricerca diventa protagonista: una ricerca viva, curiosa, capace di attraversare linguaggi diversi e di trasformarsi in forme sempre nuove.🔗 Leggi su Pisatoday.it

