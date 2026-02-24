La Gamec punta su arte e educazione per ripensare il futuro In mostra le opere di Ana Silva -Foto

L'apertura della mostra di Ana Silva alla Galleria d’arte moderna di Bergamo si deve alla volontà di promuovere un dialogo tra arte e formazione. La scelta di esporre le sue opere nasce dall’obiettivo di stimolare nuove riflessioni sul ruolo dell’educazione nella società. La presentazione coinvolge anche laboratori e incontri dedicati ai giovani, con l’intento di avvicinare l’arte a chi vuole fare la differenza. La mostra rimarrà aperta fino a fine mese.

L’INAUGURAZIONE. Alla Galleria d’arte moderna e contemporanea di Bergamo parte il progetto «Pedagogia della Speranza», dove arte, educazione e cittadinanza attiva si intrecciano. In mostra «Eau» di Ana Silva: ricami e tessuti per parlare di acqua, memoria e disuguaglianze globali. La Gamec – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo inaugura la programmazione 2026 con «Pedagogia della Speranza», un progetto interdisciplinare che mette al centro l’educazione come pratica di libertà e trasformazione. Ispirato al pensiero di Paulo Freire e riletto alla luce delle riflessioni di bell hooks, il programma intreccia mostre, workshop, incontri e un public program diffuso, coinvolgendo attivamente la comunità. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

