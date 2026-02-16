Napoli-Roma esordio da sogno per Alisson Santos | promosso anche Conte?

Alisson Santos ha fatto il suo debutto con il Napoli, grazie a una prestazione positiva che ha portato un punto contro la Roma. La partita si è conclusa senza vincitori, ma il portiere brasiliano ha dimostrato sicurezza tra i pali, attirando l’attenzione anche di Conte. Dopo due vittorie di fila, il Napoli resta in corsa, distanziando la Roma di un punto e mantenendo viva la lotta in classifica.

Il Napoli si ferma in campionato dopo due vittorie consecutive, ma guadagna un punto sulla Juventus e tiene a debita distanza la Roma. I giallorossi hanno trovato due volte il vantaggio, però la squadra di Antonio Conte è rimasta in partita fino alla fine. Decisivo Alisson Santos, che ha cambiato il destino della gara nel finale. Bene anche l'allenatore azzurro, promosso dai principali quotidiani. Alisson Santos salva il Napoli: "Un funambolo". Il primo gol con la maglia del Napoli non si scorda mai, specie se lo segni al Maradona contro la Roma. Un debutto da sogno in Serie A per l'attaccante brasiliano. Alisson Santos si presenta: «Napoli è un sogno, imparo da Conte per la Serie A» Alisson Santos si è presentato ai tifosi del Napoli, dichiarando che il club rappresenta un sogno. Alisson Santos: 'Un sogno essere qui, tanto da apprendere da Conte' Alisson Santos ha dichiarato di essere felice di essere approdato al Napoli, spiegando che il suo trasferimento nasce dalla voglia di crescere e migliorarsi sotto la guida di Antonio Conte, che considera una grande opportunità per il suo sviluppo.