' Ndrangheta ad Alessandria maxi sequestro della Dia a un pregiudicato

La Direzione Investigativa Antimafia di Torino e la Questura di Alessandria hanno eseguito un maxi sequestro di beni per circa 3 milioni di euro ai danni dei familiari di un pregiudicato alessandrino, segnando un’importante operazione contro le infiltrazioni della 'Ndrangheta nella regione. Un intervento che sottolinea l’impegno delle autorità nel contrasto alla criminalità organizzata e alla tutela della legalità.

Un sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di circa 3 milioni di euro è stato eseguito dalla Direzione investigativa antimafia di Torino insieme alla Questura di Alessandria nei confronti dei familiari di un noto pregiudicato alessandrino. L'operazione è considerata tra le più rilevanti mai effettuate in provincia di Alessandria sul piano delle misure di prevenzione patrimoniale.

'Ndrangheta, sequestro da 3 milioni Operazioni anche a Bolzano - Nel mirino della Dia e della Questura di Alessandria il patrimonio riconducibile a un pregiudicato e alla sua famiglia. altoadige.it

“L’ADIGE.IT” * ATTUALITÀ: «’NDRANGHETA, AD ALESSANDRIA MAXI SEQUESTRO DELLA DIA A UN PREGIUDICATO: CONTROLLI ANCHE IN TRENTINO ALTO ADIGE» - 'Ndrangheta, ad Alessandria maxi sequestro della Dia a un pregiudicato: controlli anche in Trentino Alto Adige. agenziagiornalisticaopinione.it

Telemia. . Riciclaggio e contatti con la 'ndrangheta sequestro beni da 3 milioni ad un pregiudicato nell'Alessandrino - facebook.com facebook

