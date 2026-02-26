Alberto Pizzo Piano City Parlour ospita il mago della tastiera partenopeo

Al Piano City Parlour di Pordenone si svolge un evento speciale dedicato alla musica. Mercoledì 4 marzo alle 21, sarà presente un noto pianista e compositore napoletano. L’appuntamento offre l’opportunità di ascoltare un artista di fama nel suo genere. La serata è rivolta a tutti coloro che apprezzano la musica al pianoforte e desiderano scoprire nuove interpretazioni.