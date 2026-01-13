Sequestrato uno stabilimento balneare nel Golfo di Policastro

È stato disposto il sequestro di uno stabilimento balneare a Capitello, frazione di Ispani, nel Golfo di Policastro. L’operazione, avvenuta di recente, riguarda una struttura situata sulla spiaggia e si inserisce in un’attività di controllo e tutela del territorio. La notizia evidenzia l’attenzione delle autorità locali nei confronti delle normative e della sicurezza delle aree costiere.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ finita sotto sequestro una struttura balneare a Capitello, frazione marina del comune di Ispani, in provincia di Salerno. Il provvedimento è stato eseguito al termine di un sopralluogo effettuato dal personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo, coordinato dal tenente di vascello Samantha Losito. L’operazione è scattata su disposizione della Procura della Repubblica di Lagonegro, a seguito dell’accertamento di presunte irregolarità amministrative. Secondo quanto emerso dai controlli, il lido sarebbe risultato privo di alcuni titoli autorizzativi obbligatori e presenterebbe inoltre difformità rispetto alle concessioni previste. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

