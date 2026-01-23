“L’amore non lo vede nessuno” al Teatro Quirino è uno spettacolo tratto dal romanzo di Giovanni Grasso. Dopo il successo delle precedenti produzioni, il testo continua a essere rappresentato in tournée, tra Milano e Napoli. L’opera affronta temi universali con sobrietà e profondità, offrendo al pubblico una riflessione intima e significativa sulla natura dell’amore.

“L’ amore non lo vede nessuno” il testo che Giovanni Grasso ha tratto dal suo omonimo romanzo, è la terza prova teatrale dopo Fuoriusciti e Il Caso Kaufman presentato con successo la scorsa stagione e ancora in tournée in questa al Piccolo Teatro di Milano e al Mercadante di Napoli.Prodotto da.🔗 Leggi su Romatoday.it

Firenze, in scena 'L'amore ci vede doppio' al teatro di CestelloA Firenze, al teatro di Cestello, dal 7 gennaio 2025 va in scena

Sebastiano, che ha lasciato il sacerdozio per amore: «Lei è arrivata quando ero in missione, convinto della mia vocazione. Vivevo però una dicotomia interiore. Il vescovo mi ...«In Africa non cercavo nulla, men che meno l'amore. Poi ho conosciuto lui», dice Margherita. Il racconto a due voci di una storia d’amore nata da un incontro «impossibile» in Africa. Anni di distanza, ... vanityfair.it

L’amore non lo vede nessuno di Giovanni Grasso: «Il mio giallo sulla fragilità umana»Una giovane donna, bella e spregiudicata, che muore in un incidente stradale. Un uomo affascinante e maturo che la piange senza rivelare la propria identità. Una sorella decisa a dipanare il mistero. ilmattino.it

