Al Policlinico San Matteo di Pavia, è stato completato con successo il primo trattamento pediatrico con teplizumab, una terapia che può ritardare l’insorgenza del diabete di tipo 1 nei bambini ad alto rischio. Questa novità rappresenta un importante passo avanti nella cura della malattia, offrendo una possibilità di posticipare l’insorgenza e migliorare la qualità di vita dei pazienti più giovani.

Pavia, 21 gennaio 2026 – Cura del diabete, la ricerca fa un ulteriore passo avanti. Al Policlinico San Matteo di Pavia è stato completato con successo il primo trattamento pediatrico con teplizumab, una terapia innovativa in grado di ritardare l'esordio clinico del diabete di tipo 1 nei bambini ad alto rischio. Teplizumab, come funziona. La somministrazione, tra le prime in Italia, è stata effettuata su una ragazzina di 14 anni seguita dal dottor Carmelo Pistone e dalla professoressa Ilaria Brambilla dell'ambulatorio di Auxologia, Diabetologia, Endocrinologia e Ginecologia Pediatrica. Durante il trattamento, l'unico effetto collaterale osservato è stata una linfopenia transitoria, che si è risolta spontaneament e nell'arco di una settimana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Diabete, una speranza dal teplizumab: il farmaco ritarda la comparsa nei bambini ad alto rischio

Danimarca, 197 bambini concepiti con donazioni di sperma ad alto rischio cancroUna scoperta preoccupante riguarda l'uso di sperma di un donatore danese portatore di una mutazione genetica associata a un alto rischio di cancro, che ha portato alla nascita di circa 200 bambini in tutto il mondo.

Leggi anche: Decreto sicurezza sul lavoro, stop stage nei luoghi ad alto rischio

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Il libro dei doni: un percorso di speranza tra parole e immagini; Simone Carniglia, un messaggio che va oltre lo sport; Perfino la Regione Lombardia si affida all’Ozempic; La FIGC lancia ‘Speak Out!’, la webserie sul valore sociale del calcio.

Obesità, diabete e cuore: la Sardegna cerca una strategia unicaCAGLIARI – Ha aperto un confronto articolato tra stakeholder istituzionali, comunità scientifica e rappresentanze dei pazienti sardi il convegno medico Verso una strategia cardiometabolica per proteg ... italynews.it

Diabete di tipo 1. Interrogazione a Speranza a Azzolina di Boldrini (Pd): Si faccia il punto sugli impegni assunti dal GovernoNell’interrogazione, sottoscritta dai dem, si chiede si conoscere lo stato dell’arte rispetto all’attuazione degli impegni contenuti nelle mozioni presentate nel corso degli anni e assunti dal Governo ... quotidianosanita.it

Atleta con diabete di tipo 1 e volontario FID, martedì 13 gennaio ha portato la torcia olimpica a Vercelli trasformando il gesto sportivo in un messaggio di inclusione, coraggio e speranza. - facebook.com facebook