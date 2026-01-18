Visita a sorpresa al Perrino di Decaro Scianaro | Dopo 20 anni una visita simbolica
Il consigliere regionale Antonio Scianaro ha commentato la visita odierna al Pronto Soccorso del Perrino di Brindisi del governatore Antonio Decaro e dell’assessore regionale alla sanità. Dopo vent’anni, si è trattato di un gesto simbolico, ma la nota di Scianaro sottolinea come non possa limitarsi a un semplice passaggio. L’evento rappresenta un momento di attenzione sulla situazione del servizio sanitario locale.
BRINDISI - Non ci si può limitare ad una visita simbolica. È questo il sunto di una nota del consigliere regionale e medico brindisino Antonio Scianaro, che arriva a seguito della visita odierna al Pronto Soccorso del Perrino del governatore Antonio Decaro e dell’assessore regionale alla sanità. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Decaro visita a sorpresa il Pronto soccorso del Perrino: "Ci concentreremo sulla carenza di specialisti"
Questa mattina, il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e l’assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia hanno effettuato un sopralluogo a sorpresa al pronto soccorso dell’ospedale “Perrino” di Brindisi. L’obiettivo dell’ispezione è stato valutare la situazione e affrontare in particolare la questione della carenza di specialisti, con l’intento di migliorare l’assistenza sanitaria nella struttura.
