Visita a sorpresa al Perrino di Decaro Scianaro | Dopo 20 anni una visita simbolica

Il consigliere regionale Antonio Scianaro ha commentato la visita odierna al Pronto Soccorso del Perrino di Brindisi del governatore Antonio Decaro e dell’assessore regionale alla sanità. Dopo vent’anni, si è trattato di un gesto simbolico, ma la nota di Scianaro sottolinea come non possa limitarsi a un semplice passaggio. L’evento rappresenta un momento di attenzione sulla situazione del servizio sanitario locale.

BRINDISI - Non ci si può limitare ad una visita simbolica. È questo il sunto di una nota del consigliere regionale e medico brindisino Antonio Scianaro, che arriva a seguito della visita odierna al Pronto Soccorso del Perrino del governatore Antonio Decaro e dell’assessore regionale alla sanità. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Decaro visita a sorpresa il Pronto soccorso del Perrino: "Ci concentreremo sulla carenza di specialisti"

Questa mattina, il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e l’assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia hanno effettuato un sopralluogo a sorpresa al pronto soccorso dell’ospedale “Perrino” di Brindisi. L’obiettivo dell’ispezione è stato valutare la situazione e affrontare in particolare la questione della carenza di specialisti, con l’intento di migliorare l’assistenza sanitaria nella struttura.

Leggi anche: Accompagna la moglie in ospedale per una visita, inciampa e aspetta circa 9 ore per una visita: Giovanni Guddo muore a 64 anni

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

VISITA A SORPRESA STAMATTINA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA ANTONIO DECARO NEL PRONTO SOCCORSO DEL PERRINO DI BRINDISI. UN OMAGGIO AL PERSONALE SANITARIO ED AGLI OPERATORI DEL 118 - facebook.com facebook

#Geolier visita i bambini ricoverati all'ospedale Santobono di #Napoli: sorpresa di Natale in corsia Il rapper napoletano ha fatto visita ai suoi piccoli fan che, anche durante le vacanze natalizie, sono ricoverati all'ospedale Santobono, nosocomio pediatrico dell x.com