Riconoscimento al prefetto Aprea per l’attività contro le infiltrazioni

La Fondazione Antonino Caponnetto ha premiato il prefetto Guido Aprea per il suo impegno nel contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata. L’evento si è svolto a Firenze e, in primavera, si terrà a Massa il prossimo vertice antimafia, sottolineando l’importanza della lotta alla criminalità organizzata sul territorio.

Sarà in primavera a Massa il prossimo vertice antimafia della Fondazione Antonino Caponnetto che, sabato a Firenze, ha consegnato al prefetto Guido Aprea un riconoscimento per l’attività di contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata. L’ultimo Vertice Antimafia della Fondazione si è svolto nella sala capitolare del convento degli Agostiniani in Santo Spirito. La proposta era del raggruppamento apuano, rappresentato da Gino Angelo Lattanzi (referente nazionale per il contrasto alle infiltrazioni mafiose nelle sistema imprenditoriale ed economico), Pier Paolo Santi e Francesco Sinatti, analisti della Fondazione e dell’Omcom oltre che fondatori di “Inchiostro Scomodo”. Lanazione.it

