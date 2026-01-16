Campo di Marte | al posto del bar apre Spazio Enel

A Campo di Marte, al posto del tradizionale bar, è stato inaugurato Spazio Enel. La struttura, già al centro di alcune cronache locali per controversie, rappresenta una nuova presenza sul territorio, offrendo servizi e supporto ai clienti Enel. Con un approccio sobrio e funzionale, Spazio Enel si propone come punto di riferimento per chi cerca assistenza e informazioni sui servizi energetici, contribuendo a riqualificare l’area.

Al posto del bar, lo stesso finito più di una volta al centro delle cronache locali poiché identificato come sede di "loschi affari", ha aperto Spazio Enel. Nuova era per via Campo di Marte (palazzo ex Standa) dove oggi è stato tagliato il nastro dell'esercizio che occuperà gli spazi commerciali adiacenti a quelli della farmacia comunale 1. Il nuovo store, che si aggiunge all'Enel Store diretto di via Garibaldi 97 in città e ai punti fisici presenti sul territorio provinciale, sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, mentre il sabato dalle 9:00 alle 12:30.

