Campo di Marte la sicurezza che rassicura e i commenti che fan più rumore delle sirene

Questa mattina a Campo di Marte i residenti si sono svegliati con le sirene delle auto della polizia, parcheggiate in strada come se fossero in sosta per un picnic. Un post su Facebook di Giovanni ha attirato l’attenzione: foto delle volanti blu ferme in modo ordinato e un messaggio che parla di “presenza rassicurante”. Ma tra chi apprezza la presenza delle forze dell’ordine, c’è chi si lamenta del rumore e della percezione di insicurezza che aumentano invece di diminuire. La vicenda ha acceso un acceso dibattito tra i cittadini, tra chi

Spulciando la rete, L'Ortica inciampa nel post di Giovanni: foto d'ordinanza, volanti blu parcheggiate come panda in amore e slogan rassicurante tipo tisana alla camomilla: "Presenza che rassicura". Tradotto: la polizia c'è, si vede, sta ferma e guarda. E già questo, ai tempi nostri, pare una notizia da edizione straordinaria. Il messaggio è tutto un fiorire di buone intenzioni: niente annunci, niente rumore, solo controllo, presidio e continuità. Una sicurezza zen, quasi buddista. Campo di Marte ringrazia, Arezzo pure, e via andare col "continuare così". Poi però arrivano i commenti, che sono il vero spettacolo, qui si gioca a chi la spara più grossa.

