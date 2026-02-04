La fiera delle associazioni Una vetrina per i volontari | Ci dedichiamo agli altri

A Palermo si è tenuta la fiera delle associazioni, un evento dedicato ai volontari e alle realtà che si impegnano nel sociale. Centinaia di persone sono arrivate per conoscere e sostenere le varie realtà del territorio. Gli stand hanno mostrato progetti e attività, con molti volontari che si sono messi a disposizione per spiegare cosa fanno e come aiutare. La giornata si è rivelata un’occasione per rafforzare il senso di comunità e per promuovere la solidarietà tra cittadini.

Il mondo dell'associazionismo è un humus insostituibile attraverso cui costruire una comunità solidale e compatta. Nel contesto centese, lo ha dimostrato, lo scorso 31 gennaio, la Fiera delle Associazioni, che ha riunito e fatto incontrare numerose realtà locali, che hanno avuto modo di confrontarsi tra loro e con il pubblico. Esplorando la manifestazione, anche noi abbiamo avuto modo di incontrare diverse associazioni. Prima fra queste, Bosco Integrale. "Il nostro lavoro - raccontano - nasce dalla Fondazione Caterina Novi. Attraverso gli eventi che facciamo cerchiamo di portare avanti un progetto per la comunità, affinché tutti possano vivere il Bosco.

