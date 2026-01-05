via alle garanzie di sicurezza per kyiv e agli aiuti ue verso il vertice dei volenterosi

Martedì pomeriggio si terrà una riunione della coalizione dei paesi coinvolti, durante la quale Giorgia Meloni illustrerà le proprie posizioni sulle garanzie di sicurezza per Kyiv, il piano americano e il ruolo dell’Unione Europea. L’incontro rappresenta un momento importante per definire le strategie comuni e le future collaborazioni nel contesto internazionale.

Alla riunione della coalizione dei volenterosi di martedì pomeriggio Giorgia Meloni ribadirà la sua posizione sulle garanzie di sicurezza, sul piano americano e sul ruolo dell’Ue. Ma sarà interessante anche capire quali i riverberi venezuelani sulla questione ucraina. Anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen (che giovedì sarà in Siria), prenderà parte al vertice ospitato da Emmanuel Macron, assieme al cancelliere tedesco Friedrich Merz e a diversi leader e rappresentanti dell’Unione europea, degli Stati Uniti, dell’Ucraina e della Nato come la Turchia. Sarà presente il ministro degli Esteri Hakan Fidan, pronto a sottolineare “la necessità di compiere passi a livello diplomatico che portino a una pace duratura”. 🔗 Leggi su Formiche.net

