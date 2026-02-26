Ai giovani italiani non piacciono più i mestieri dei genitori

Sempre più giovani italiani preferiscono evitare le professioni tradizionali dei genitori. Secondo un recente rapporto, i neodiplomati cercano un equilibrio diverso tra lavoro e tempo libero. La scelta di carriere alternative sembra crescere, riflettendo nuove priorità e aspettative sulla vita professionale. La tendenza si fa strada tra le nuove generazioni, che mostrano una certa distanza dai mestieri di famiglia.

Ai giovani italiani non piacciono più i mestieri dei loro genitori. È quanto emerge dall’ultimo report del Centro nazionale orientamento: i neodiplomati puntano a un miglior bilanciamento fra lavoro e vita privata. Servizio di Letizia Davoli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

