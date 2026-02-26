Di recente, più di qualche tabloid ha accostato il nome di Honest Ahanor alle grandissime del calcio europeo: Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester United, Newcastle, Atletico Madrid e tante altre. Per il momento, il difensore dell'Atalanta si concentra sulla Dea, senza lasciarsi distrarre dalle voci di mercato. Ma c'è un altro pensiero che da mesi circola nella testa del neo 18enne: diventare ufficialmente italiano. Che poi italiano lo è a tutti gli effetti, ma essendo nato (in Italia) da genitori nigeriani ha dovuto attendere il compimento della maggiore età per poter attestare anche su carta la sua nazionalità. E proprio nella... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ahanor, spedite le pratiche per diventare ufficialmente italiano. E Gattuso osserva...

Ahanor, gli ultimi errori non cancellano l’ottima stagione: Gattuso lo segue per la NazionaleBergamo, 15 febbraio 2026 – Due domeniche da dimenticare in questa prima metà di febbraio per il 17enne gioiellino atalantino Honest Ahanor.

Leggi anche: Vergara incanta: Gattuso lo osserva per la Nazionale a Marassi