Vergara incanta | Gattuso lo osserva per la Nazionale a Marassi

Antonio Vergara sta attirando l’attenzione di Gennaro Gattuso durante l’amichevole a Marassi. Il giovane talento del Napoli ha mostrato ottime qualità e si candida come possibile scelta per la Nazionale. Il tecnico azzurro lo segue da vicino, valutando se portarlo in ritiro o concedergli una chance in futuro. Intanto, Vergara continua a impressionare con le sue prestazioni e a farsi notare nel panorama calcistico italiano.

È il momento di Antonio Vergara. Il giovane talento del Napoli sta vivendo settimane da protagonista assoluto: prima il gol in Champions League contro il Chelsea, poi la prima rete in Serie A alla Fiorentina, infine una prestazione di personalità contro la Juventus che ha acceso definitivamente i riflettori su di lui. Attorno al suo nome si moltiplicano attenzioni e scenari: mercato, interviste, dialoghi per l’adeguamento del contratto e ora anche l’orizzonte azzurro. Come racconta Il Mattino, il percorso di crescita del classe di Frattaminore è finito sotto l’osservazione della Nazionale. Gennaro Gattuso, commissario tecnico, ha deciso di monitorarlo da vicino affidandosi a uno dei suoi uomini di fiducia. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Gennaro Gattuso ha deciso di far partire Antonio Vergara tra i titolari per la sfida di oggi tra Genoa e Napoli a Marassi.

La Nazionale italiana si prepara ai prossimi impegni di qualificazione ai Mondiali 2026, mentre cresce la preoccupazione per lo stato di forma e le scelte tecniche.

