Ahanor gli ultimi errori non cancellano l’ottima stagione | Gattuso lo segue per la Nazionale

Bergamo, 15 febbraio 2026 – Due domeniche da dimenticare in questa prima metà di febbraio per il 17enne gioiellino atalantino Honest Ahanor. Il talento di origine nigeriana, nato ad Aversa ma cresciuto a Genova, la settimana prossima, il 23 febbraio, diventerà maggiorenne, ma nel mese del suo compleanno sta pagando un normale e inevitabile dazio alla sua giovanissima età. Due domeniche fa l'ingenuo fallo di reazione a Como, dopo appena sette minuti, costatogli l'espulsione diretta che ha lasciato l'Atalanta in inferiorità numerica per 85 minuti, con il rimpianto di come sarebbe potuto andare il derby al Sinigaglia, terminato 0-0, giocando undici contro undici.