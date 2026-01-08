In carcere gli aggressori di Gianluca Pisacane fratello dell'allenatore del Cagliari | fermo convalidato

Da fanpage.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gip di Pescara ha convalidato il fermo dei due indagati coinvolti nel ferimento di Gianluca Pisacane, fratello dell’allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane. La decisione conferma il provvedimento adottato durante le indagini, che proseguono per chiarire i dettagli dell’accaduto. Restano in corso ulteriori accertamenti per fare luce sulla dinamica dell’incidente e individuare eventuali responsabilità.

Il gip di Pescara convalida il fermo dei due indagati per il ferimento di Gianluca Pisacane, fratello di Fabio, allenatore del Cagliari. Disposto il carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Fermati gli aggressori di Gianluca Pisacane, fratello di Fabio allenatore del Cagliari: presi a Pescara dalla polizia

Leggi anche: Identificato l’uomo che ha sparato a Gianluca Pisacane, fratello di Fabio, allenatore del Cagliari

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Aggressione a Gianluca Pisacane, due giovani fermati a Montesilvano; Spari al fratello di Pisacane, tecnico del Cagliari, a Napoli: cosa si sa dell'aggressione, dubbi sulla rapina; Agguato al fratello dell’allenatore del Cagliari Pisacane: due fermati; Napoli, aggressione alla famiglia Pisacane: finisce a Pescara la fuga dei due presunti responsabili.

carcere aggressori gianluca pisacaneFerimento di Gianluca Pisacane, convalidato il fermo degli aggressori - Fermo convalidato e applicazione della misura cautelare in carcere per Vincenzo Rossi e Vincenzo Bevivino. internapoli.it

Napoli, spari contro i Pisacane: i due fermati feriti in un incidente durante la fuga - Napoli – Sarebbe stato il ghiaccio sull’asfalto a provocare l’incidente stradale occorso ai due presunti aggressori di Gianluca Pisacane, fratello ... cronachedellacampania.it

carcere aggressori gianluca pisacaneIncidente mentre scappano, bloccati i pistoleri di Pisacane - I due uomini sono accusati di tentato omicidio dalla Squadra Mobile e dalla Procura di Napoli. ilfattovesuviano.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.