In carcere gli aggressori di Gianluca Pisacane fratello dell'allenatore del Cagliari | fermo convalidato
Il gip di Pescara ha convalidato il fermo dei due indagati coinvolti nel ferimento di Gianluca Pisacane, fratello dell’allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane. La decisione conferma il provvedimento adottato durante le indagini, che proseguono per chiarire i dettagli dell’accaduto. Restano in corso ulteriori accertamenti per fare luce sulla dinamica dell’incidente e individuare eventuali responsabilità.
Il gip di Pescara convalida il fermo dei due indagati per il ferimento di Gianluca Pisacane, fratello di Fabio, allenatore del Cagliari. Disposto il carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
