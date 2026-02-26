agente di commercio ucciso a coltellate a livorno fermato un uomo ignoto il movente

Un uomo è stato fermato dopo una breve fuga in relazione a un omicidio avvenuto nel centro storico di Livorno. La vittima, un agente di commercio di 56 anni originario di Pistoia, è stata trovata con ferite da arma da taglio nel tardo pomeriggio di giovedì 26 febbraio. Al momento, il movente dell’episodio rimane sconosciuto e sono in corso le indagini.

Un uomo è stato fermato dopo una breve fuga con l’accusa di aver ucciso Francesco Lassi, agente di commercio di 56 anni originario di Pistoia, accoltellato nel tardo pomeriggio di giovedì 26 febbraio, nel centro storico di Livorno. Il delitto è avvenuto all’interno di uno s tudio di commercialisti in via Grande, dove la vittima utilizzava una stanza per la propria attività professionale. Lassi è stato trovato a terra, in una pozza di sangue, nel locale che aveva in uso all’interno dell’ufficio. Secondo le prime informazioni, non era il titolare dello studio, ma disponeva di uno spazio dedicato all’interno della struttura. Intorno alle 18.40 gli agenti della Squadra mobile della questura di Livorno hanno bloccato un uomo ritenuto il presunto responsabile dell’omicidio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Agente di commercio ucciso a coltellate a Livorno, fermato un uomo. Ignoto il moventeFrancesco Lassi accoltellato in uno studio di commercialisti. Il delitto dopo una lite legata a una trattativa in corso. ilfattoquotidiano.it

Omicidio in via Grande, 56enne ucciso in uno studio professionale: rintracciato e fermato un uomoAlcuni testimoni avrebbero riferito di aver visto un uomo lasciare lo stabile intorno alle 16.30 descrivendo il suo abbigliamento agli inquirenti. In via Grande sono arrivati anche gli uomini della ... livornopress.it

AGGIORNAMENTO - Lassi era un agente di commercio e a Livorno era andato proprio per lavoro. Molto conosciuto a Pistoia, dove abitava e dove ad attenderlo a casa c'erano la moglie e le due figlie adolescenti. facebook

