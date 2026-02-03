Salumiere ucciso a coltellate a Sarno fermato un uomo

Questa notte a Sarno un uomo di 61 anni è stato ucciso nella sua salumeria. Poco dopo la mezzanotte, un 34enne è entrato nel negozio e, secondo le prime ricostruzioni, lo avrebbe accoltellato a morte. La polizia ha già fermato il sospetto e ora cerca di capire cosa abbia spinto l’uomo a compiere il gesto.

Approfondimenti su Salumeria Ucciso Capotreno ucciso a coltellate a Bologna, fermato un croato Nella stazione di Bologna, un uomo di origini croate è stato fermato in relazione all'omicidio di un capotreno di 34 anni, Alessandro Ambrosio, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Brindisi: 71enne ucciso a coltellate, fermato il figlio

