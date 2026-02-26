AfD la decisione della Corte tedesca è una vittoria per la democrazia

Una recente decisione della Corte tedesca riguarda il ruolo dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione nel monitorare i partiti politici. La sentenza ha stabilito che l'ente non può più classificare l'AfD come soggetto di attenzione speciale senza seguire procedure specifiche. La questione riaccende il dibattito sulla libertà di associazione e sui limiti delle autorità di vigilanza.

26 FEB – “Non solo l’Ufficio federale per la protezione della Costituzione non può più classificare l’AfD come ‘estremista di destra confermato’, ma la sentenza del Tribunale amministrativo di Colonia ha anche indirettamente posto fine ai fanatici del divieto. Una grande vittoria non solo per l’AfD, ma anche per la democrazia e lo Stato di diritto!”. Lo scrive su X la leader di Alternative für Deutschland, Alice Weidel, commentando la decisione del tribunale di Colonia secondo cui l’agenzia di intelligence nazionale non può al momento etichettare il partito tedesco come un gruppo estremista. (ANSA). Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

