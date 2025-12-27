La riforma della Corte dei Conti è legge altra vittoria del governo La sinistra farfuglia | E’ una vendetta…

Un altro goal del governo Meloni. Il Senato approva in via definitiva il ddl sulla Corte dei Conti, confermando il testo licenziato dalla Camera. Tutti respinti gli emendamenti presentati dalle opposizioni. Il provvedimento, una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sarà legge. I sì a favore della riforma sono stati 93, i no 51, gli astenuti 5. La sinistra tutta è sulle barricate e usa termioni apocalittici parlando di “vendetta” del governo sui giudici contabili; contestando duramente sia il contenuto del testo sia la “fretta” con cui il governo lo ha portato in Parlamento all’approvazione definitiva. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

