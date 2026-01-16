L’AfD tedesca, tradizionalmente vicina a Donald Trump, ha recentemente manifestato dissenso nei confronti dell’attuale presidente americano. Martedì, i leader del partito di estrema destra hanno pubblicamente criticato la politica espansionista di Trump, segnando un cambiamento rispetto alle precedenti posizioni di sostegno. Questa novità evidenzia le tensioni interne e le complessità delle alleanze politiche nell’ambito dell’estrema destra europea.

Berlino. La passione dell’AfD per Donald Trump non aveva mai scricchiolato così tanto: martedì i due leader dell’ultradestra tedesca hanno criticato pubblicamente il presidente americano. In merito alla cattura dell’ex presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, e alle mire di conquista della Groenlandia, Alice Weidel ha detto che “Trump ha violato una promessa elettorale fondamentale, ovvero quella di non interferire negli affari degli altri stati”. Tino Chrupalla ha invece parlato di “metodi da far west”. Entrambi i politici hanno poi rivendicato la necessità di pensare soltanto all’interesse nazionale tedesco. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - I dolori dell'AfD tedesca davanti al Trump espansionista

