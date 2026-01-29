AEW | Kris Statlander difende contro Thekla a Dynamite

Questa sera, Kris Statlander ha resistito all’attacco di Thekla e mantenuto il titolo mondiale femminile dell’AEW. La campionessa ha vinto la prima difesa del 2026, portando a casa un risultato importante. Dopo la vittoria, Megan Bayne e Penelope Ford hanno già fatto capire di voler sfidare di nuovo per le cinture. La scena si fa sempre più infuocata nel mondo della lotta libera.

La campionessa ha superato la “Toxic Spider” nella prima difesa titolata del 2026, ma Megan Bayne e Penelope Ford hanno già messo gli occhi sulle cinture Nell’episodio di AEW Dynamite del 28 gennaio 2026, Kris Statlander ha difeso con successo il suo AEW Women’s World Championship contro Thekla, portando a casa la sua prima difesa titolata del nuovo anno. Un match intenso e combattuto, con la sfidante giapponese che ha messo in seria difficoltà la campionessa in più occasioni prima di cedere alla potenza della Statlander. Un match equilibrato e fisico. Le fasi iniziali hanno visto Thekla tentare di entrare nella testa della campionessa con il suo atteggiamento provocatorio, ma Kris Statlander ha risposto con la forza bruta, piazzando un vertical suplex prolungato e scaraventando l’avversaria contro le scalette d’acciaio all’esterno del ring. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Kris Statlander difende contro Thekla a Dynamite Approfondimenti su AEW Dynamite AEW: Kris Statlander mantiene il titolo femminile battendo Jamie Hayter a Worlds End Kris Statlander ha confermato il suo titolo femminile AEW battendo Jamie Hayter a Worlds End, mantenendo così il suo regno come AEW Women’s World Champion. AEW: Kris Statlander batte Mercedes Mone, rimane maledetto il titolo femminile per la CEO La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. AEW ALL OUT Toronto 2025 Match Card & Predictions! Tables & Tacks Match | Coffin Match & More! Ultime notizie su AEW Dynamite AEW: Risultati AEW Collision 24-01-2026Scopri con Spazio Wrestling, tutti i risultati dell'ultima puntata di Collision, show della AEW che si è svolto il 24-01-2026 ... spaziowrestling.it AEW: Risultati AEW Dynamite Maximum Carnage 2026Scopri con Spazio Wrestling, tutti i risultati di Dynamite Maximum Carnage, show della AEW che si è svolto il 14-01-2026 ... spaziowrestling.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.